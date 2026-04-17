Adana'da depremde 96 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 8 eski kamu görevlisinin yargılanması sürdü

Adana'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili dönemin 8 kamu görevlisinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.



Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan, Sevda Örün ve müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu, belediyede görevli Harita Şube Şefi Gökalp Çubukçu, inşaat mühendisi Ferhat Yağ, mimar Sevda Canpolat, makine mühendisi İmran Arısoy, iskan komisyonu üyesi Can Mustafa Eren ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.



Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Sevda Örün, mimar olduğunu ve o dönem belediyenin iskan komisyonunda yer aldığını söyledi.



Alpargün Apartmanı'nın temel üstü vizesi ve projesiyle ilgili bir sorumluluğunun olmadığını öne süren Örün, şöyle devam etti:



"Demir ve beton alanında yetki ve sorumluluğum yoktur. Binanın inşaat halini gördüğümü hatırlıyorum. O dönem saha da bulundum. İskan raporuna her disiplin kendi alanıyla ilgili imza atar. İskan komisyonu olarak denetim görevini yerine getirmeden hiçbir binadan ayrılmadık. Denetime gittiğimiz inşaatlarda mimari proje elimizde yer alıyordu. Binanın depremde yıkılmasına ilişkin kusur ve sorumluluğum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum."



Sanık Alim Erdoğan da ruhsat verdikten sonra sorumluluğun müteahhit ile fenni mesulde olduğunu belirterek, binanın yıkılmasına ilişkin herhangi bir kusurunun bulunmadığını iddia etti.





Sanık Ferhat Yağ da Alpargün Apartmanı'nın projesini kendisinin onaylamadığını ileri sürerek, şöyle konuştu:



"O tarihte görevde değildim. Biz inşaatı kontrol ettikten sonra uygunluk raporu veriyoruz. Denetime gittiğimizde elimizdeki projeye bakarak ölçülmesi gereken yerleri ölçüyoruz. Beton kalitesi, demir dayanımı gibi konular teknik uygulama sorumlusunun vazife alanına girmektedir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim."



Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.



Beyanı alınan müştekiler, sanıkların denetim görevini yerine getirmediğini öne sürerek, "olası kastla kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.



Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar verilmesini istedi.



Mahkeme heyeti, sanıkların kusur durumlarına ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi raporu istenilmesine, tüm sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.



- Müteahhit hakkında bozma kararı sonrası yeniden yargılamada hüküm değişmemişti



Alpargün Apartmanı'nın yıkılması sonucu 96 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.



Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.



Hakkında dava açılan Alpargün, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Eylül 2024'teki karar duruşmasında "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki kararı hukuka aykırı bularak bozmuş ve dosyayı incelenmek üzere 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Yeniden yargılandığı davanın 30 Ekim 2025'teki karar duruşmasında aynı ceza verilen sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.



Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, 2 Şubat 2026'da verdiği kararla müteahhit Hasan Alpargün'ün hakkındaki ikinci istinaf incelemesinin duruşmalı yapılmasına hükmetmişti.



- Heyete hakaretten de ceza almıştı



Alpargün hakkında davanın 10 Temmuz 2025'teki celsesinde heyete yönelik sinkaflı ifadeler kullandığı gerekçesiyle "zincirleme şekilde kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan yeni dava açılmıştı. Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesince 22 Ocak 2026'daki karar duruşmasında Alpargün'e kamu görevlisine yönelik "dini değerlere alenen hakaret" suçundan 255 bin lira adli para cezası verilmişti.

