        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için Adana'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi tarafından merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar Ulu Cami önünde bir araya geldi.

        Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, burada yaptığı açıklamada, öğrencileri, eğitimcileri ve eğitim kurumlarını hedef alan menfur saldırıları lanetlediklerini belirtti.

        Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara şifa dileyen Sarıgeçili, "Eğitim-Bir-Sen olarak, yaşadığımız bu feci hadiseleri milletimiz için beka sorunu olarak görüyoruz. Milletimizin bekası, gençlerimizin geleceği, çocuklarımızın ve eğitim çalışanlarının can güvenliği bütün mülahazaların üzerindedir." dedi.

        Açıklamanın ardından katılımcılar saldırıda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze kıldı ve dua etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Barrack: S-400 konusu çözüme kavuşacak
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Gözyaşlarını tutamadı
        Zengin cesareti
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Yargıtay'dan flaş ücret zammı kararı
        Sessizliğini bozdu
        Çatışmaları ortak
