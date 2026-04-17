        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Veteriner teknikerinin bulduğu kafatası delik kedi titanyum ağ uygulamasıyla yaşama tutundu

        ÖMER FANSA - Adana'da veteriner teknikeri Selin Akdemir'in sokakta bulup çalıştığı kliniğe götürdüğü kafatasında delik olan kedi, yaranın titanyum ağ ve deri nakliyle kapatılmasıyla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 11:48 Güncelleme:
        İşe gitmek için Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinden çıkan Akdemir, sokaktaki bir sahipsiz kedinin acı çektiğini fark etti.

        Akdemir, mesai arkadaşlarının yardımıyla yakalamayı başardığı kediyi kafatasında delik olduğunu görünce çalıştığı kliniğe götürdü.

        Bir gözü enfeksiyon nedeniyle kapandığı belirlenen kedi, veteriner hekim İsmail Serdar Sayar tarafından tedaviye alındı.

        Operasyonda kafatasındaki delik titanyum ağ ve deri nakliyle kapatılan kedinin gözü de iyileştirildi.

        Yaklaşık 1 hafta süren tedavi ve bakım sayesinde kedi yaşama tutundu.

        - "Yaş mamayla kandırarak yakaladık"

        Veteriner teknikeri Selin Akdemir, AA muhabirine, kediyi yaralı gördükten sonra fotoğrafını Sayar'a ilettiğini söyledi.

        Kediyi uzun uğraşlar sonucu yakaladıklarını dile getiren Akdemir, "Buradan iki arkadaş ekipmanlarımızı alıp gittik. Daha önce çok fazla darbe aldığı için hırçın bir kediydi. İnsanlara yaklaşımı fazla iyi değildi. Yanımıza ekipman, eldiven ve kutu aldık. Yaş mamayla kandırarak yakaladık." dedi.

        - "Yara yeri çok iyi, iltihaplanma yok"

        Veteriner hekim Sayar da tedaviye ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Kafatasının muhtemelen bir çarpma veya travma nedeniyle delik olduğunu düşündük. Sinüs boşluğu açılmıştı. Yarayı temizledikten sonra titanyum ağla deliği kapattık. Üzerine de yakın bölgeden deri dokusu alarak naklettik ve yara kapandı. Gözüne de müdahale ettik ve iyileşti. Şu an hiç olumsuz bir durum yok. Yara yeri çok iyi, iltihaplanma yok. Gayet sağlıklı."

        Sayar, tedaviyi klinik olarak üstlendiklerini belirterek, "Tek ricamız kedi için bir yuva bulunması. Bir sahip arıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Sessizliğini bozdu
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Çatışmaları ortak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Benzer Haberler

        Adana'da çekicide çıkan ve üzerindeki 2 araca sıçrayan yangın söndürdü
        Adana'da çekicide çıkan ve üzerindeki 2 araca sıçrayan yangın söndürdü
        Adana Valisi Yavuz: "Yangın 5 iş yerine sirayet etti ancak çevrelendi" Adan...
        Adana Valisi Yavuz: "Yangın 5 iş yerine sirayet etti ancak çevrelendi" Adan...
        Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın korsan gösterisine katıldığı öne sürülen...
        Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın korsan gösterisine katıldığı öne sürülen...
        Trafoya takılan uçurtmasını almak isterken akıma kapılan çocuk ağır yaralan...
        Trafoya takılan uçurtmasını almak isterken akıma kapılan çocuk ağır yaralan...
        Adana'da iş makinesinde çıkan yangın söndürdü
        Adana'da iş makinesinde çıkan yangın söndürdü
        Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
        Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)