Adana'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Adana-Kozan kara yolu Tırmıl mevkisinde Hacı C. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yol kenarındaki tarlaya devrilen araçtaki sürücünün yanı sıra Yücel H, Salih K. ve Selvinaz K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.