Adana'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. Yılmaz Aytun idaresindeki 01 PY 178 plakalı traktör, Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp narenciye bahçesine devrildi. Aytun'un traktörün altında kaldığı kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Aytun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

