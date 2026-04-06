        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası

        Adana'da, internet üzerinden ikinci el akülü araba satışı ilanıyla bir kişiyi 2 bin 600 lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 3 yıl 4 ay hapis ve 4 bin 320 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 18:15 Güncelleme:
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Z.G. ve müşteki E.D. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki E.D'nin internet sitesinde ikinci el akülü araba ilanını görüp tanıştığı sanık Z.G'nin, kendi banka hesabına 2 bin 600 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

        Savcı, müşteki kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın E.D. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan hakkında soruşturmalar bulunduğunu ifade ederek Z.G'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

        Müşteki E.D. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 3 yıl 4 ay hapis ve 4 bin 320 lira para cezasına çarptırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bugün Ne Oldu? 6 Nisan 2026'nın haberleri
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazada anneden de kahreden haber!
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        120 kişi yaşıyor! Bu ada Türkiye'de tek
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
        Gölette cesedi bulunan Bahar, 8 bıçak darbesiyle öldürülmüş
        Adana'da üzerine kaya düşen otomobilde hayatını kaybeden 4 öğretmen anıldı
        Adana'da husumetlisini tabancayla yaralayan sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası...
        Adana'da sağanağın etkisiyle yuvarlanan kaya hayvancıların kullandığı yolu...
        Adana'daki barajların doluluk oranı mevsim yağışlarıyla arttı
        Doç. Dr. Tuhanioğlu: "Alerjik rinit zamanla şiddetini azaltabilir ancak ken...
