Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık B.U, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı salonda hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 21 Nisan 2025'te Tepebağ Mahallesi'ndeki kıraathanede yanına gelen kişiye poşete gizlediği 9,02 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.



Adreste hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesinin de ele geçirildiğini ifade eden savcı, B.U'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı B.U'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

