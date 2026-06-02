Adana'da Kozan'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla uçak gösterisi yapıldı
Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlamaları kapsamında muharip uçak gösterisi düzenlendi.
Giriş: 02.06.2026 - 20:23
İncirlik 10. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan üç F-16 uçağı, Kozan semalarında gösteri yaptı.
Uçakların birlikte ve ayrı ayrı gösterileri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Programa, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ve Belediye Başkanı Mustafa Atlı da katıldı.
