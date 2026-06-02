Adana'da Kozan'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla uçak gösterisi yapıldı

Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlamaları kapsamında muharip uçak gösterisi düzenlendi.



İncirlik 10. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan üç F-16 uçağı, Kozan semalarında gösteri yaptı.



Uçakların birlikte ve ayrı ayrı gösterileri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.



Programa, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ve Belediye Başkanı Mustafa Atlı da katıldı.

