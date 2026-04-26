Adana'da kumar oynattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde kumar oynattığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçedeki bazı adreslerde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında polis ve jandarma ekiplerince 16 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde kumarda kullanılan malzemeler ele geçiren ekipler, şüpheliler H.T, M.Ö. ve A.O'yu gözaltına aldı.

