Adana'da polisler, Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışı yaptı

Adana'da polisler, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışında bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen bağış kampanyasına, çok sayıda polis destek verdi.



Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, düzenli kan bağışı yapan polislere rozet takdim etti.



Arıkan, gazetecilere kan bağışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Saygılı ise Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, polislerin kan bağışı geleneğini sürdürmesinin kendilerini sevindirdiğini belirtti.



Konuşmaların ardından Emniyet Müdürü Arıkan da kan bağışında bulundu.

