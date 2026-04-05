        Adana'da Portakal Çiçeği Koşusu'nu "Mountain" isimli safkan kazandı

        Adana'da 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen Portakal Çiçeği Koşusu'nda jokeyliğini Vedat Abiş'in yaptığı "Mountain" isimli at birinci oldu.

        Giriş: 05.04.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Adana'da Portakal Çiçeği Koşusu'nu "Mountain" isimli safkan kazandı

        Adana'da 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen Portakal Çiçeği Koşusu'nda jokeyliğini Vedat Abiş'in yaptığı "Mountain" isimli at birinci oldu.

        Türkiye Jokey Kulübü tarafından Yeşiloba Hipodromu'nda organize edilen yarışa, 4 ve yukarı yaştaki İngiliz safkanları katıldı.

        Remzi Dağ'ın sahibi olduğu "Mountain" adlı safkan, 1300 metre çim pistte gerçekleştirilen yarışı ilk sırada tamamladı.

        Jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Power Of Hakeem" ikinci, jokeyliğini Hışman Çizik'in yaptığı "Hearted" üçüncü, jokeyliğini Mehmet Ali Akgöbek'in yaptığı "Steel Hawk" isimli at ise dördüncü sırada yarışı tamamladı.


        14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında yapılan koşuyu, Adana Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

