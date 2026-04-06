Adana'da sağanağın etkisiyle yuvarlanan kaya hayvancıların kullandığı yolu kapattı

Adana'nın Aladağ ilçesinde sağanak nedeniyle yuvarlanan kaya, hayvancıların kullandığı yolu kapattı. Topallı Mahallesi'nde yaklaşık 20 gün önce etkili olan sağanakta, yamaçtan kopan bir kaya yola yuvarlandı. Kaya nedeniyle hayvancıların kullandığı toprak yol ulaşıma kapandı. Yöre sakinleri, ilgililerden kayanın kaldırılmasını talep etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.