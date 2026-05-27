Adana'da serinlemek için çaya giren kişi boğuldu
Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için girdiği çayda kaybolan bir kişi ölü bulundu.
Hacılı Mahallesi'nde Ramazan Tarel (37) serinlemek için girdiği Körkün Çayı'nda, bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kaybolan Tarel'in bulunması için hem suda hem de nehir kıyısında arama çalışması başlattı.
Çalışmalar sonucunda Tarel, suya girdiği noktadan yaklaşık 3,5 kilometre ileride su yüzeyinde bulundu. Sudan çıkarılan Tarel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
