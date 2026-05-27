        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Adana'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Vali Mustafa Yavuz, Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Programda konuşan Yavuz, bayramların kardeşlik, birlik, beraberlik ve paylaşmanın adı olduğunu söyledi.

        Yavuz, Kurban Bayramı'nın kardeşlik, dostluk, birlik ve beraberliğe katkı sağlamasını diledi.

        Bayram tatilinde araçlarıyla seyahate çıkanlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Vali Yavuz, "Adana'mızda da şu ana kadar meydana gelen kazalarda maalesef içimizi yakan manzaralar oldu. En azından bu saatten sonra trafik kurallarına uyarak seyahat edersek daha huzur ve güven içerisinde, sevdiklerimizle, kimsenin üzülmediği bir bayram geçirmiş oluruz." dedi.

        Programa, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran ABD ile olası anlaşma taslağını paylaştı
