        Adana ve Mersin'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu

        Adana ve Mersin'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu

        Adana ve Mersin'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler hastanelere başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Adana ve Mersin'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu

        Adana ve Mersin'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler hastanelere başvurdu.


        Adana'da sabah saatlerinden itibaren kurban kesmek isterken çeşitli yerlerinden yaralananlar sağlık kuruluşlarında tedaviye alındı.

        Kasaplık yapan ağabeyine yardım ederken eli kesilen 24 yaşındaki Mert Yiğit Öztürk, Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


        Öztürk, gazetecilere, ağabeyinin kazara elinden yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

        - Mersin

        Mersin'de de satır ve bıçakla kurban keserken yaralananlar Tarsus Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

        Yaralananların büyük çoğunluğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Hastaneye gidenlerden Alper Tekerlek, parmağının kesildiğini belirterek, "Parmağıma 3 dikiş atıldı. Bir sıkıntı yok." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

