Adana ve Mersin'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Adana ve Mersin'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler hastanelere başvurdu.





Adana'da sabah saatlerinden itibaren kurban kesmek isterken çeşitli yerlerinden yaralananlar sağlık kuruluşlarında tedaviye alındı.



Kasaplık yapan ağabeyine yardım ederken eli kesilen 24 yaşındaki Mert Yiğit Öztürk, Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.





Öztürk, gazetecilere, ağabeyinin kazara elinden yaralanmasına neden olduğunu söyledi.



- Mersin



Mersin'de de satır ve bıçakla kurban keserken yaralananlar Tarsus Devlet Hastanesi'ne başvurdu.



Yaralananların büyük çoğunluğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Hastaneye gidenlerden Alper Tekerlek, parmağının kesildiğini belirterek, "Parmağıma 3 dikiş atıldı. Bir sıkıntı yok." dedi.



