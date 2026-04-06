Adana'da sokakta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.



Gülpınar Mahallesi'ndeki sokakta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.



Silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ergün Karakaya, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

