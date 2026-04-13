Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

        Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 17:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık R.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki sokakta gece saatlerinde defter arasına sakladığı 11,07 gram sentetik uyuşturucuyu bisikletle yanına gelen kişiye satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın benzer suçlardan sabıkasının olması da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen R.D. tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ile150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı R.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Ölüm koçu olacak
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Babasının izinde
        Babasının izinde
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı

        Benzer Haberler

        Adana'da kuzenini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakim karşı...
        Adana'da kuzenini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakim karşı...
        Adana'da 4 ve 5. sınıf öğrencilerine uluslararası standartlarda ücretsiz de...
        Adana'da 4 ve 5. sınıf öğrencilerine uluslararası standartlarda ücretsiz de...
        Adana'da masaj salonlarına 'fuhuş' operasyonu; 9 tutuklama
        Adana'da masaj salonlarına 'fuhuş' operasyonu; 9 tutuklama
        Gündem olan bankta başkan ve genç buluştu
        Gündem olan bankta başkan ve genç buluştu
        Adana'da fuhuş operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı
        Adana'da fuhuş operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı
        Adana'da fuhuş baskını: 12 tutuklama, 9 kadın kurtarıldı
        Adana'da fuhuş baskını: 12 tutuklama, 9 kadın kurtarıldı