Adana'da sulama kanalına düşen genç kayboldu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.



Tahsilli Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı'nda Y.A. (25) sulama kanalına düşerek akıntıya kapıldı.



Y.A, bir süre sonra gözden kayboldu.



İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler, kanalda kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı.

