Adana'da sulama kanalına düşen genç kayboldu
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Giriş: 30.04.2026 - 23:18
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Tahsilli Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı'nda Y.A. (25) sulama kanalına düşerek akıntıya kapıldı.
Y.A, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kanalda kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri