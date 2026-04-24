Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kol çantasına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.





Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gizem K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 11 Ağustos 2025'te sanığın polis ekiplerince Denizli Mahallesi'nde sokakta gece saatlerinde kol çantasına sakladığı 9 gram sentetik uyuşturucu ile 51 uyuşturucu hapı bisikletle yanına gelen kişiye satarken yakalandığını belirtti.



Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın benzer suçlardan sabıkasının olması da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Gizem K. tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



