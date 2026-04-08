        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki evinde elbise dolabına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa, 15 yıl hapis ve 220 bin lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 10:15 Güncelleme:
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ö.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 13 Eylül 2025'te Beyceli Mahallesi'ndeki evinde elbise dolabının içine poşete sarılmış halde gizlediği 144 gram sentetik uyuşturucu ve 103 uyuşturucu hapı motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Sanığın evinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ifade eden savcı, Ö.B'nin cep telefonunda da uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların tespit edildiğini anlattı.

        Savcı, benzer suçlardan sabıkası olan sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar cezalandırılmasını istedi.

        Sanık Ö.B. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 220 bin lira para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

