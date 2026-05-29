Adana'da yol verme tartışmasında taksi sürücüsü bıçaklandı
Adana'da kimliği belirsiz sürücü tarafından yol verme tartışması sonrası bıçaklanan taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Adana'da kimliği belirsiz sürücü tarafından yol verme tartışması sonrası bıçaklanan taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde ilerleyen taksi sürücüsü Hamza A. ile kimliği henüz belirlenemeyen başka bir sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı.
Sürücü, akaryakıt istasyonunda duran Hamza A'yı bıçakladıktan sonra bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı taksi sürücüsünü Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.