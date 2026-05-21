Kozan ilçesinde yangın çıkan evin damında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde yangın çıkan evin damında mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Cumhuriyet Mahallesi Nazeden Sokak'ta A.G'ye ait ikamette yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Damda mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişiyi kurtaran ekipler, yangını söndürdü. İkamette hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

