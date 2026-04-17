Kozan'da 1500 fidan toprakla buluşturuldu

Adana'nın Kozan ilçesinde, "Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi" kapsamında 1500 fidan dikildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Akdam Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.





Etkinlikte öğrenciler ve denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler tarafından 1500 fidan toprakla buluşturuldu.



Kozan Orman İşletme Müdürü Mahmut Menziletoğlu, etkinlikte, ormanları koruyup gelecek nesillere yeşil topraklar bırakmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.



Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş da sahada çalışmayı yürüten görevlilere teşekkür etti.



İlçe Müftüsü Mustafa Kaya'nın dua etmesinin ardından katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.





Etkinliğe Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



