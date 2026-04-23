        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Serebral palsili Yağız, engellilerin yaşadığı otopark sorununa yapay zeka destekli çözüm geliştirdi

        Serebral palsili Yağız, engellilerin yaşadığı otopark sorununa yapay zeka destekli çözüm geliştirdi

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da ortaokul öğrencisi serebral palsili Yağız Yeni'nin engelliler için geliştirdiği yapay zeka destekli araç tanıma sistemi otopark sorununa çözüm sunuyor.

        Giriş: 23.04.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan Eray ve Levent Yeni çiftinin çocukları Yağız, erken doğum nedeniyle serebral palsili olarak dünyaya geldi.

        Hayatını tekerlekli sandalyeyle sürdüren 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Yeni, babasının bilişim teknolojileri öğretmeni olması dolayısıyla teknolojiye ilgi duydu.

        Yeni, ailesiyle trafikte sık sık karşılaştığı otopark sorununa çözüm oluşturmak için babası, öğretmeni ve arkadaşlarıyla proje geliştirmeye karar verdi.

        Arkadaşlarının da desteğiyle "Engelim Sensin" projesi kapsamında çalışmalara başlayan Yeni, kendisi gibi engelli olan kişilerin otopark sorununa çözüm geliştirmek için yapay zeka destekli, araç tanıma, uyarma ve ceza uygulama modları bulunan bir sistem geliştirdi.

        Yapay zeka destekli sistem, tanımlı olmayan araçlar engelli otopark alanlarına park ettiğinde devreye giriyor ve araç sürücüsüne anında uyarı gönderiyor.

        Otopark ihlalini tespit eden sistem, kolluk birimlerine de otomatik bildirim göndererek cezai işlem yapılmasını sağlıyor.

        Projesiyle İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenen “+1 Imagine Tomorrow 2026” yarışmasına başvuran Yeni, birincilik elde etti.

        - "Umarım, uygulanabilir bir sistem yaptığımızı herkese gösteririz"

        Baba Levent Yeni, AA muhabirine, Yağız'ın teknolojiye meraklı olduğunu söyledi.

        Oğlunun yaptığı çalışmayla engellilere de umut olduğunu belirten Yeni, "Proje, Yağız gibi özel gereksinimli çocukların neler başarabilecekleri konusunda iyi bir adım. Umarım bu adımımız Türkiye'de ses getirir ve uygulanabilir bir sistem yaptığımızı herkese gösteririz. Oğlum ve arkadaşlarıyla gurur duyuyorum." diye konuştu.

        - "Park sorununu çözebilecek bir proje olduğunu düşünüyoruz"

        Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Betül Okay da projeyle engellilerin otopark sorununun çözülebileceğini ifade etti.

        Sistemin hem engelli otopark alanlarına hem de araçlara yapıştırılan etiketler sayesinde çalıştığını anlatan Okay, şöyle konuştu:

        "Hatalı park yapıldığında, prototipte aracın altına yerleştirilen etiket, radyo frekansı ile tanımlama sistemiyle okunmaktadır. Okunduktan sonra belirli bir süre tanımlanmakta ve bu sürede araç beklemeye alınmaktadır. Bekleme süresi sonunda araç alınmazsa yaptırımlar uygulanmaktadır. Maliyeti düşük, yerli ve milli bir kart kullanılmaktadır. Park sorununu çözebilecek bir proje olduğunu düşünüyoruz. Kullanışlılık ve girişimcilik açısından her alanda uygulanabilir olduğunu değerlendiriyoruz."

        Öğrencilerden Altan Pepekal da engellilerin yaşadığı park sorununa çözüm olacak projelerinin hayata geçirilmesini istediklerini dile getirdi.

        Mustafa Ertuğrul Arvas ise güzel bir projede arkadaşına destek olduğu için mutluluk duyduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları
        İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları
        Yürekleri parçaladı! Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan
        Yürekleri parçaladı! Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Tarihi keşif! Molozların arasında bulundu
        Tarihi keşif! Molozların arasında bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        2023'teki partiden kareler bakın nasıl değişti?
        2023'teki partiden kareler bakın nasıl değişti?
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi

        Çukurova Belediye Başkanı Kozay, makam koltuğunu çocuklara devretti
        Çukurova Belediye Başkanı Kozay, makam koltuğunu çocuklara devretti
        Adana'da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Adana'da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Adana merkezli 24 ilde "uyuşturucuya özendirme" operasyonu: 16 tutuklama
        Adana merkezli 24 ilde "uyuşturucuya özendirme" operasyonu: 16 tutuklama
        Yol kenarındaki genç kıza çarpan sürücü yakalandı Tutuklanan sürücü pişman...
        Yol kenarındaki genç kıza çarpan sürücü yakalandı Tutuklanan sürücü pişman...
        Tedaviye, 'Sinema' molası Lösemi hastası çocuklar, bayramlarını film izleye...
        Tedaviye, 'Sinema' molası Lösemi hastası çocuklar, bayramlarını film izleye...
        Adana'da yardım amaçlı kurulan giysi toplama kutusundan kıyafet çalan 2 zan...
        Adana'da yardım amaçlı kurulan giysi toplama kutusundan kıyafet çalan 2 zan...