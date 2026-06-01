        Adıyaman Haberleri Adıyaman'da 5 milyon 575 bin bandrolsüz sigara ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir tırda 5 milyon 575 bin 500 bandrolsüz sigara ele geçirildi.

        Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

        Tırda arama yapan ekipler, 5 milyon 575 bin 500 bandrolsüz sigara ele geçirdi.

        Tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

