Adıyaman'da 5 milyon 575 bin bandrolsüz sigara ele geçirildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir tırda 5 milyon 575 bin 500 bandrolsüz sigara ele geçirildi.



Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.



Tırda arama yapan ekipler, 5 milyon 575 bin 500 bandrolsüz sigara ele geçirdi.



Tır sürücüsü gözaltına alındı.



