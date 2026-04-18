Adıyaman'da yabani otlarla yapılan yemekler kayıt altına alınıyor

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da kırsal alanlardan toplanan yabani otlarla yapılan yemekler, Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesinin girişimleriyle kayıt altına alınıyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Nisan 2025’te desteklenmeye değer görülen proje kapsamında, yöresel yemekler hem uygulamalı olarak hazırlanıyor hem de belgeleniyor.



Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağlı Perre Uygulama Oteli'nin de paydaş olduğu proje kapsamında, toplanan otlardan çeşitli yemekler yapılıyor.



Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Sabbağ, AA muhabirine, kentin bitkisel kaynaklar açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu, ilkbahar aylarında yöre halkının doğadan topladığı yabani otları mutfağa taşıdığını ifade etti.



Bölgede yabani ot çeşitliliğinin oldukça zengin olduğunu dile getiren Sabbağ, şöyle konuştu:



"İlimiz mutfak kültüründe geniş yer tutuyor. Biz de bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve kayıt altına almak amacıyla projeyi yürütüyoruz. Proje, Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesi yürütücülüğünde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağlı Perre Uygulama Oteli ortaklığında sürdürülüyor. Yaklaşık bir yıldır devam eden bu çalışmada yalnızca yemek tariflerini değil, aynı zamanda kültürü, gelenek ve görenekleri de kayıt altına alıyoruz. Hem basılı hem dijital kaynak oluşturmayı hedefliyoruz."



- "Genellikle bu otları kavurma ve cacık gibi farklı yemeklerde kullanıyoruz"



Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu​​​​​​​ Aşçılık Bölümünde görevli Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Saçıkaralı ise kentin gastronomi alanında zengin mutfağa sahip olduğunu belirtti.



Yabani otların sofralarda yer aldığını anlatan Saçıkaralı, şunları kaydetti:



"Bugün özellikle bahar aylarında Adıyaman’da yoğun olarak yetişen ebe gümeci, çengel, yarpuz ve hardal gibi bitkilerle çeşitli yemekler hazırlıyoruz. Bu ürünler dağlardan toplanarak mutfağa getiriliyor, ardından temizleme ve ayıklama işlemlerinden geçiriliyor. Özellikle kenger gibi dikenli ve sert yapıya sahip bitkilerde ayıklama ve haşlama süreci büyük önem taşıyor. Genellikle bu otları kavurma ve cacık gibi farklı yemeklerde kullanıyoruz."



Öğrencilere kent mutfağını da tanıttıklarını belirten Saçıkaralı, "Bu çalışmaları öğrencilerimizle birlikte yürütüyoruz. Zaman zaman doğaya çıkarak hangi bitkiyi nerede bulabileceğimizi yerinde gösteriyor, topladığımız ürünleri uygulamalı derslerde değerlendiriyoruz. Farklı illerden gelen öğrencilerimiz de bu süreçte kentin zengin ot kültürünü öğrenme fırsatı buluyor." diye konuştu.



