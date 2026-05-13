Kahta'da "Z Kuşağı Değil, İz Bırakan Kuşak" konferansı düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, "Z Kuşağı Değil, İz Bırakan Kuşak" konferansı gerçekleştirildi.



Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Kahta Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen konferans, Kahta Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Tayfun Ayaz, programda yaptığı konuşmada, hedef belirlemenin, azmin ve değerlerine bağlı bir şekilde ilerlemenin önemli olduğunu söyledi.



Ayaz, gençlerin sadece bir kuşağın parçası olmakla kalmayıp, yaşadıkları topluma iz bırakan bireyler olmaları gerektiğini ifade etti.



Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.



Programa, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

