Nemrut Dağı'nda bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.





Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki 2 bin 206 metre rakımlı dağın zirvesini görmeye gelen yerli ve yabancı turist sayısında, 9 günlük bayram tatilinde artış gözlendi.



Tatil boyunca günlük ortalama 3 bin ziyaretçi, "Güneşin en güzel doğup battığı yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı'nı gezdi.





Antalya'dan gelen Ayhan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge turu kapsamında Adıyaman'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Büyüleyici ve etkileyici bu yöreyi yakından görme fırsatı yakaladığımız için memnunuz. Çocuklarım ve eşimle tatil fırsatını en iyi şekilde değerlendirmek istedik. Buraları görmeyi istedik." diye konuştu.



ABD'den gelen Anthony Hendrick ise "Buraya ilk kez geliyoruz. Bu yapı inanılmaz. Türkiye'nin bunu korumuş olmasından dolayı çok memnunum. Dünyanın dört bir yanındaki herkesi buraya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

