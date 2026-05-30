        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Nemrut Dağı'nda bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki 2 bin 206 metre rakımlı dağın zirvesini görmeye gelen yerli ve yabancı turist sayısında, 9 günlük bayram tatilinde artış gözlendi.

        Tatil boyunca günlük ortalama 3 bin ziyaretçi, "Güneşin en güzel doğup battığı yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı'nı gezdi.


        Antalya'dan gelen Ayhan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge turu kapsamında Adıyaman'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Büyüleyici ve etkileyici bu yöreyi yakından görme fırsatı yakaladığımız için memnunuz. Çocuklarım ve eşimle tatil fırsatını en iyi şekilde değerlendirmek istedik. Buraları görmeyi istedik." diye konuştu.

        ABD'den gelen Anthony Hendrick ise "Buraya ilk kez geliyoruz. Bu yapı inanılmaz. Türkiye'nin bunu korumuş olmasından dolayı çok memnunum. Dünyanın dört bir yanındaki herkesi buraya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

