Adıyaman'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde taşkın koruma göletine giren 2 çocuk boğuldu. Hürriyet Mahallesi'nde bulunan gölete aileleriyle gelen 13 yaşındaki Talal Al-Sinjar ve arkadaşı Abdullah Al-Sajer, serinlemek için suya atladı. Çocukların daha sonra göletten çıkmadığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 4 metre derinlikte çamura saplanmış haldeki 2 çocuğun cesedine ulaştı. Cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

