Adıyaman'da trafik kazasısında 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İ.U (32) idaresindeki 63 DEH 371 plakalı otomobil, Gölbaş- Kahramanmaraş yolu Çatalağaç köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan şoför İ.U ve yanında yolcu olarak bulunan G.K (23), sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

