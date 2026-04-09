        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasasını" kınadı

        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ), İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam cezası yasasını kınadı.

        Giriş: 09.04.2026 - 16:21 Güncelleme:
        AFSÜ'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail Parlamentosu tarafından Filistin halkına yönelik idam cezasını öngören düzenlemenin, evrensel hukuk normları ve insan hakları ilkeleri açısından son derece tehlikeli bir tahrik niteliği taşıdığı ve bu gelişmenin muhtemel sonuçları hakkında derin bir endişe duyulduğu belirtildi.

        İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımını derinleştirme niyetini açığa çıkartan bu tür adımların bölgede süregelen gerilimleri tırmandırarak bölgesel barışı pervasızca tehdit ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İsrail'in kuruluşundan itibaren izlediği siyonist politikaların, ABD'nin desteğiyle bölgede yol açtığı istikrarsızlık, artık uluslararası toplum açısından tahammül edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Süregelen cezasızlık hali, hukukun üstünlüğünü zedelemekte ve küresel adalet mekanizmalarına güveni sarsmaktadır. Bu çerçevede, özellikle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere ilgili bütün uluslararası kuruluşların, söz konusu ihlallere karşı derhal ve etkili adımlar atması zorunludur. Uluslararası hukuk mekanizmalarının işletilmesi, sorumluların hesap vermesinin sağlanması ve temel insan haklarının korunması adına gecikmeksizin İsrail’i caydıracak müdahalelerde bulunulmalıdır."

        Açıklamada, AFSÜ'nün akademik ve idari personeli ve öğrencilerinin Filistin halkının temel hak ve özgürlük mücadelesinin yanında olduğu belirtilerek, "Filistinlilerin adalet, insanlık onuru ve uluslararası hukuk temelinde sürdürdükleri her tür haklı talebi, sonuna kadar desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

