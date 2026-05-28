        Afyonkarahisar'da dolu yağışı etkili oldu

        Afyonkarahisar'da dolu yağışı etkili oldu

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran şiddetli dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 16:26 Güncelleme:
        ​İlçe merkezinde ve çevre köylerde aniden başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

        Yaklaşık 20 dakika boyunca etkili olan ve misket büyüklüğüne ulaşan dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara ve saçak altlarına sığınırken, sürücüler görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araç sahipleri, araçlarını doludan korumak için battaniye ve halılarla önlem almaya çalıştı.

        ​Dolu yağışının özellikle ilçedeki ekili tarım arazilerinde ve meyve bahçelerinde zarara yol açtığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

