Afyonkarahisar'da kar ve sağanak etkili oluyor

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, kent genelini etkisi altına alan kar ve sağanak sonrası Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezine (GAMER) geçerek, sahadaki ekiplerden sürece dair bilgi aldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Özel İdaresi, 112, AFAD, Kızılay ve Karayolları yetkilileriyle toplantı yapan Vali Aktaş, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve olası tüm olumsuzlukların önlenmesi amacıyla ilgili tüm birimlerin sahada olduğunu belirtti.



Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ekipleri yoğun karın olduğu noktalarda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Ekipler ulaşımın kesintisiz sağlanması için Dinar, Bolvadin, Şuhut ilçeleri, Sinanpaşa Kılıçarslan beldesi, Bolvadin Kemerkaya mevkisi ve Afyonkarahisar-İzmir, Afyonkarahisar-Ankara, Afyonkarahisar-Uşak, Afyonkarahisar-Antalya, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yollarında yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

