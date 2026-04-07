Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kişi yaylada bulundu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişi yaylada bulundu. Çukurcak köyünde yaşayan A.B'den (34) bir süredir haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, AKUT ve İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Balaban Yaylası'nda bulunan A.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.