Afyonkarahisar'da otomobilin ağaca çarpması nedeniyle 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin ağaca çarpması nedeniyle 4 kişi yaralandı. A.T. (37) idaresindeki 35 CLH 324 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Uşak karayolunda seyir halindeyken ilçenin Düzağaç beldesi mevkiinde yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile R.T. (61), Ç.T. (26) ve E.N.T. (21) kentteki değişik hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.