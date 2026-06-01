Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da "Savunma Teknolojileri ve Tarihimizin Dönüm Noktaları" konferansı düzenlendi

        Afyonkarahisar'da "Savunma Teknolojileri ve Tarihimizin Dönüm Noktaları" konferansı düzenlendi

        Afyonkarahisar'da "Savunma Teknolojileri ve Tarihimizin Dönüm Noktaları​​​​​​​" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 22:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da "Savunma Teknolojileri ve Tarihimizin Dönüm Noktaları" konferansı düzenlendi

        Afyonkarahisar'da "Savunma Teknolojileri ve Tarihimizin Dönüm Noktaları​​​​​​​" konferansı gerçekleştirildi.

        Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) tarafından Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, binlerce yıl boyunca kılıç ve ok gibi araçlardan ibaret olan savunma sanayiinin, sanayi devrimi ile uçak, İHA ve füze gibi gelişmiş teknolojilere evrildiğini anlattı.

        Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak savaşların niteliğinin de büyük bir değişime uğradığını belirten Akşit, "Eskiden savaşlar göğüs göğüse, kılıç kılıca yapılırdı. Karşınızda düşmanı görürdünüz. Sonra tüfek icat edildi, mesafeler uzadı. Herkes sipere girdi ve siperler arasındaki mesafe, eski savaşlardaki yakın dövüşe kıyasla çok daha uzak bir hal aldı. Yüksek irtifaya çıkıldığı zaman motorların gücü düşüyor. Yeni geliştirdiğimiz KAAN motoru, F16 motoruna göre yüksek irtifada yüzde 80 daha fazla güç üretiyor. Neredeyse 2 katı." ifadelerini kullandı.

        Konferansa, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yalçın Tecimer, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Mehmet Karakaş, öğrenciler, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Kurultayına mali inceleme
        CHP Kurultayına mali inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        ABD Başkanı Trump: Ablukayı sürdüreceğiz
        ABD Başkanı Trump: Ablukayı sürdüreceğiz
        İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı
        İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 1 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 1 Haziran 2026 haberleri
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."

        Benzer Haberler

        İpinden kurtulan boğanın etrafındakilere saldırısı kamerada
        İpinden kurtulan boğanın etrafındakilere saldırısı kamerada
        Bayram tatili boyunca Afyonkarahisar'dan yaklaşık 6 milyon araç geçiş yaptı
        Bayram tatili boyunca Afyonkarahisar'dan yaklaşık 6 milyon araç geçiş yaptı
        Afyonkarahisar'da hava durumu
        Afyonkarahisar'da hava durumu
        Otomobilin patpatla çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Otomobilin patpatla çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Bayram tatili sonrası eğitim ve öğretim yeniden başladı
        Bayram tatili sonrası eğitim ve öğretim yeniden başladı
        Otomobilin tur otobüsüne çarptığı kazada faciadan dönüldü
        Otomobilin tur otobüsüne çarptığı kazada faciadan dönüldü