        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Dağ bisikleti yarışları 3 bin yıllık Frig Vadisi'nde yapıldı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi sınırlarında yer alan 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Frig Vadisi içindeki Ayazini köyünde dağ bisikleti yarışları gerçekleştirildi.

        Giriş: 10.05.2026 - 19:58 Güncelleme:
        Yarışmalara 14 ilden U17 erkek, U17 kız, U15 erkek, U15 kız, U13 erkek, U13 kız, U11 erkek, U11 kız kategorilerinde 108 sporcu katıldı.

        Ayazini metropolisinden çıkış yapan sporcular, yaş guruplarına göre hazırlanan parkurda dereceye girmek için çaba gösterdi.

        İhsaniye Kaymakamı Koray Yanıktepe, damalı bayrağı sallayarak yarışları başlattı.


        Yanıktepe, Frig Vadisinin ve Ayazini köyünün ekstrem spor organizasyonları için elverişli olduğunu belirterek, tarihin ve 3 bin yıllık geçmişin izleri arasında sporcuların pedal çevireceğini söyledi.

        Bisiklet Federasyonu Bisiklet İl Temsilcisi Osman Çoban ise Edirne, Kırıkkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Burdur, Muğla, Aydın, Denizli, İzmir, Uşak, Manisa, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Sakarya'dan gelen 108 kulüp ve ferdi lisanslı sporcunun yarışlara katıldığını dile getirdi.

        Çoban, yaklaşık 3 kilometrelik parkurda sporcuların mücadele ettiğini aktardı.

        Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

