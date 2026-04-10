Kaçan sürücünün kullandığı otomobil polis aracına çarptı, 2'si polis 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı. Afyonkarahisar-Ankara çevre yolunda trafik polisinin "dur" ihtarına uymayan M.Ş, kullandığı 07 ANK 976 plakalı otomobille kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrası şüpheli kullandığı otomobille polis memuru M.Y. idaresindeki 03 A 0393 plakalı polis aracına çarptı. Kazada, trafik polisleri M.Y. ile M.Y. ve otomobil sürücüsü M.Ş. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

