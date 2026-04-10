        Kaçan sürücünün kullandığı otomobil polis aracına çarptı, 2'si polis 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 10.04.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Afyonkarahisar-Ankara çevre yolunda trafik polisinin "dur" ihtarına uymayan M.Ş, kullandığı 07 ANK 976 plakalı otomobille kaçmaya başladı.

        Kovalamaca sonrası şüpheli kullandığı otomobille polis memuru M.Y. idaresindeki 03 A 0393 plakalı polis aracına çarptı.

        Kazada, trafik polisleri M.Y. ile M.Y. ve otomobil sürücüsü M.Ş. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

