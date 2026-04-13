        Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da kaçak ve sahte alkol operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Afyonkarahisar'da kaçak ve sahte alkol operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Jandarma tarafından ilçeye bağlı Oynağan köyünde ihbar üzerine bir evde arama yapıldı.

        Ekipler, evde 93 litre etil alkol, 2 alkol tatlandırıcı kiti, 2 test kiti, 1,1 litre alkol tatlandırıcı, 5 litre el yapımı alkol, bir ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız kurusıkı tabanca, 100 tabanca fişeği, 5 av tüfeği kartuşu ve 173 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirdi.

        Şüpheliler H.H.S. ve T.S. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
