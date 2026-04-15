Ağrı merkezli 2 ildeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 kişi tutuklandı
Ağrı ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine ve sokak satıcılarının tespitine yönelik Ağrı il merkezi, Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçeleri ile Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 4 kilogram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlı tutuklandı, diğer şüphelilerin işlemi sürüyor.
