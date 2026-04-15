        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı

        Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı

        Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı

        Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.


        Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda konuşan Vali Önder Bozkurt, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri rahmetle, minnetle yad ettiklerini söyledi.


        Ağrı'nın, Orta Asya'dan Anadolu'ya geçiş noktasında bir kavşak ve buluşma noktası olduğunu işaret eden Bozkurt, "Sadece coğrafya olarak bir konum anlamında değil, bu topraklarda aynı zamanda bir hafızanın oluştuğu, çok büyük bir medeniyetin, tarihi zenginliğin olduğu alanlar. Bunun ötesinde Ağrı, sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikleriyle çok müstesna bir ilimiz." diye konuştu.

        Bozkurt, eğitimden sağlığa, turizmden altyapıya, kırsal yatırımlara kadar Ağrı'yı geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını anlattı.

        Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşuna değinen Bozkurt, şöyle konuştu:

        "Özellikle 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi, '93 Harbi' diye geçer. O günlerden Milli Mücadele Dönemi'ne, 1920'lere kadar geçen çok sıkıntılı ve zor zamanlar var. Özellikle sınır noktasında Bayazıt ilçemizden başlayarak Ağrı merkeze doğru ve Eleşkirt, Tutak ilçesine doğru bu alanlarda yapılan çok büyük kahramanlıklar, destanlara konu olacak büyük kahramanlıklar var."

        Ağrı'nın kurtuluşuyla ilgili öğrencilerin çeşitli şiirler okuduğu programda, türküler söylendi. Program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Törene, Vali Bozkurt'un eşi Betül Bozkurt, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ve il protokolü katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

