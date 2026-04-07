Canlı
        A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Kupası'nda oynayacağı Macaristan mücadelesine odaklandı

        ZEKERİYA KARADAVUT - A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İspanyol başantrenörü David Ginesta Montes, 2026 EHF Avrupa Kupası gibi turnuvalarda çok yeni olduklarını belirterek, "Bu tür platformlara henüz yeni yeni adımlar atıyoruz. Hedefimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 11:20 Güncelleme:
        2026 EHF Avrupa Kupası 2. Grup'ta Macaristan ile karşılaşacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlıklarını Aksaray'da sürdürüyor.

        Antrenmanlarını sürdüren milliler, yarın 5. maçında Macaristan ile karşılaşacak. Aksaray Hasan Dağı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.


        Türkiye, dörderli 2 grupta ilk 2 sırayı alan takımların yarı finale yükseleceği Avrupa Kupası'nda çıktığı 4 maçı da kaybetti.

        Başantrenör David Ginesta Montes, AA muhabirine, Macaristan ile karşılaşacakları müsabakanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

        Milli takımla yeni bir kamp dönemine girdiklerini belirten Montes, şöyle konuştu:

        "Aksaray'da oynayacağımız Macaristan ve sonrasında oynayacağımız Danimarka maçı çok önemli ve sert geçecek. Aksaray'da olduğumuz için çok mutluyuz ve heyecanlıyız. İnşallah, çarşamba günü oynayacağımız maçta bu tribünler dolu olacak. Milli sporcularımıza şehir destek verecek. Takımımızda kampta olan oyuncularımızda her hangi bir sakatlık durumu yok. Sadece, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da oynayan Emine Gökdemir bir sakatlık yaşadı, onun yerini değiştirdik. Onun dışında 18 oyuncumuz sağlıklı ve oynamaya hazır durumda."

        Montes, kamp için pazar günü Ankara'da buluştuklarını ve otobüsle Aksaray'a geldiklerini ifade etti.

        Takımındaki motivasyonun çok yüksek olduğuna dikkati çeken Montes, "Milli takımda iyi bir ortam var. Çok iyi bir ekip kurduk ve iyi dostluklar geliştirdik. Bu da bizim için çok kıymetli. Macaristan ve Danimarka çok başarılı ve sert takımlar. Her iki takım da son oynanan şampiyonada çeyrek final oynadı. Sürekli bu tarz turnuvalarda oynuyorlar. 2026 EHF Avrupa Kupası gibi turnuvalarda çok yeniyiz, bu tür platformlara henüz yeni yeni adımlar atıyoruz. Hedefimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak. Oyun ve performans olarak maçta ne yapacağımızı bilmiyorum ama şundan eminim, biz en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.




        - "Hedefimiz Macaristan maçını kazanmak"

        Oyun kurucu mevkisinde oynayan milli sporcu Gülcan Tügel ise takım olarak çok iyi olduklarını aktardı.

        Milli takımda antrenmanların çok iyi gittiğini aktaran Tügel, şunları kaydetti:

        "Hedefimiz Macaristan maçını kazanmak. Bu hedef doğrultusunda antrenmanlarımızı yapıyoruz. Şu ana kadar her şey çok güzel gidiyor. Gruplardaki maçlarımızda hatalarımız oldu. Bu hatalara yönelik antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz. Bizi desteklemek için gelecek taraftarlarımıza güzel bir maç seyrettirmek istiyoruz. Maçın bizim açımızdan çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Her zaman her maçı kazanmak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

