Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 11 bin 200 sentetik ecza hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 450 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

