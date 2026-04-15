Aksaray'da ele geçirilen 4 ton 253 kilogram kaçak ve etiketsiz gıda imha edildi

Aksaray'da durdurulan tırda ele geçirilen 4 ton 253 kilogram kaçak ve etiketsiz gıda imha edildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray-Adana kara yolunda yaptıkları uygulamada bir tırı durdurdu.



Araçta yapılan aramada, mevzuata aykırı katkı maddesi bulunan 3 ton 840 kilogram biber salçası ile etiketsiz ve izlenebilirliği bulunmayan 180 kilogram cevizli sucuk, 125 kilogram yeşil zeytin ve 108 kilogram bal ele geçirildi.



Gıda güvenliğini tehdit eden kaçak ve etiketsiz ürünler imha edildi.

