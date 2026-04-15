Aksaray'da tartıştığı eski kayınpederini öldüren zanlı tutuklandı

Aksaray'da tartıştığı eski kayınpederini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı. Olayın ardından gözaltına alınan B.O'nun (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. B.O. Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki müstakil evde ikamet eden eski kayınpederi ve aynı zamanda amcası da olan İsmail O'yu (80) 14 Nisan'da silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

