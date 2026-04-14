        Aksaray Haberleri Aksaray'da 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

        Aksaray'da 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

        Aksaray'da fidan dikme etkinliğinde 2 bin 500 fidan toprakla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Vali Murat Duru ve beraberindekiler, Aksaray-Nevşehir kara yolu 10. kilometresi yakınlarında bulunan "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" alanına fidan dikerek can suyu verdi.

        Duru, fidanların geleceğe bırakılacak en kıymetli miraslardan biri olduğunu söyledi.

        Bu fidanların geleceğe nefes olacağını belirten Duru, şunları kaydetti:

        "Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi özellikle davet ettik. Onlar burada diktikleri fidanlarla şehitlerimizin hatıralarını yaşatacak, gazilerimiz de kendi adlarına diktikleri fidanlara sahip çıkarak gelecek nesillere anlamlı bir miras bırakacak. Diktiğimiz her fidanın üzerine kimlik takıyoruz. Böylece hangi fidanın kim tarafından dikildiği belli olacak. Bu uygulama, hatıra ormanımıza ayrı bir anlam ve değer katıyor. Vatandaşlarımızın da diktikleri fidanlara sahip çıkmalarını, zaman zaman gelip sulamalarını istiyoruz. Bu şekilde hatıra ormanımız daha güçlü şekilde yeşerecek. Aksaray'ın mevcut orman örtüsü yaklaşık yüzde 3 seviyesinde. Bu oranı artırmamız gerekiyor. Hedefimiz yüzde 5'lere, hatta yüzde 10'lara çıkmak. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon, bu hedef doğrultusunda önemli bir adımdır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

