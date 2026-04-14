Aksaray'daki Mamasın Barajı'nda doluluk yüzde 30'a ulaştı

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Mamasın Barajı'nda son dönemde etkili olan yağışlarla doluluk yüzde 30'a ulaştı.

        Giriş: 14.04.2026 - 11:16 Güncelleme:
        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Mamasın Barajı'nda son dönemde etkili olan yağışlarla doluluk yüzde 30'a ulaştı.

        Tarımsal sulama amacıyla inşa edilen ve 1962 yılında hizmete giren baraj, 2000'li yıllardan itibaren içme suyu olarak da kullanılmaya başlandı.

        Kentte, kış ve ilkbahar aylarında etkili olan kar yağışı ve sağanak sonucu barajın doluluk oranı yüzde 30'a ulaştı.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Aksaray 44. Şube Müdürü Ümit Ekinci, AA muhabirine, Mamasın Barajı'nın Aksaray'ın ve bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

        Mamasın Barajı'nın 60 yılı aşkındır hizmet verdiğini hatırlatan Ekinci, "Barajımız tarımsal sulama için inşa edilmiş. Artan nüfus ve gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda 2000'li yılların başından itibaren içme suyu temininde de stratejik bir rol üstleniyor. Bugün Aksaray'ın içme suyu ihtiyacının neredeyse yarısı Mamasın Barajı'ndan karşılanıyor." diye konuştu.

        - "Mamasın Barajı'nda doluluk 55 milyon metreküpe ulaşmış durumda"

        Ekinci, ilkbahar yağışlarının hem baraj için hem de tarımsal sulama yapan üreticiler için yüz güldürücü olduğunu ifade etti.

        Bu yıl nisan ayının ortalarına gelmelerine rağmen halen tarımsal sulama için kanallara su vermediklerini, buna ihtiyaç olmadığını aktaran Ekinci, şöyle konuştu:

        "Aksaray, Konya Kapalı Havzası içerisinde yer alıyor. Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerin başında Konya Kapalı Havzası geliyor. Bugün Mamasın Barajı'nda doluluk 55 milyon metreküpe ulaşmış durumda. Bu da yaklaşık yüzde 30 doluluk oranına tekabül etmekte. Bu oran son yıllardaki en iyi doluluk oranı diyebiliriz. Bu yüzde 30'luk seviye hem içme suyu hem de tarımsal sulama için önemli bir güvence oluşturmaktadır. Özellikle sulama sezonunun yaklaştığı bu dönemde ulaşılan su seviyesi çiftçilerimiz açısından umut verici bir tablo ortaya koymaktadır. Su, tabiatı gereği değişken ve sınırlı sayıda olması gerçeğiyle temkinli bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır."

        - "Suyu tasarruflu ve bilinçli kullanmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz"

        Ekinci, bu yıl Türkiye genelinde yağışlar açısından bereketli bir dönem yaşandığını vurguladı.

        Bu durumun, su kaynaklarının doluluğu ve tarımsal sulama açısından büyük önem taşıdığını hatırlatan Ekinci, "Bu doğrultuda DSİ olarak suyun her damlasını verimli kullanmak adına planlamalarımızı titizlikle yapıyoruz. Değişen iklim koşulları ve yağış rejimlerindeki düzensizlikler nedeniyle su kaynaklarımızı korumak her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda vatandaşlarımıza ve özellikle çiftçilerimize suyu tasarruflu ve bilinçli kullanmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

