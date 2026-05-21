        Aksaray'da 40 özel birey temsili askerlik yaptı

        Aksaray'da 40 özel birey temsili askerlik yaptı

        Aksaray'da özel bireyler, bir günlük temsili askerlik uygulaması kapsamında yemin etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Atatürk Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, yemin törenin yapılmasının ardından 40 gence, terhis belgesinin verilmesiyle sona erdi.

        Törende konuşan Vali Murat Duru, temsili askerlik uygulamasının taşıdığı manevi değerin çok büyük olduğunu söyledi.

        Türk milletinin tarih boyunca ordu millet vasfını şerefle taşıdığını belirten Duru, "Kışlalar millet için yalnızca bir yapı değil, "Peygamber ocağı" olarak görülür. Özel bireylerin bu anlamlı programa katılması büyük gurur kaynağı. Tüm ailelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Evlatlarıyla gurur duymaları en doğal hakları." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
