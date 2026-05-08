Aksaray'da iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Aksaray'da iş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.





Turizm Caddesi'nde 5 katlı iş merkezinin 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri caddeyi bir süreliğine trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.



Yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

