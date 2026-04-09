Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 500 sentetik hap, 11 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tüfek, tabanca, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 81 bin 480 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

